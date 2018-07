Die ecotel communication AG (ISIN: DE0005854343) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,13 Euro je Aktie ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am heutigen Freitag in Düsseldorf ab. Im Vorjahr wurden 0,23 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,60 Prozent. Im Juli 2015 wurde erstmalig eine Dividende ...

