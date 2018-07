Fundamental: Die Lage für das stark von der Autoindustrie abhängige Palladium bleibt aufgrund der bestehenden Unsicherheit angespannt. Weiter belastet der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der EU den Palladiumpreis, obwohl es zuletzt an neuen Nachrichten an dieser Front eher ruhig blieb. Jedoch fürchten die Anleger eine weitere Eskalation aufgrund der Unnachgiebigkeit der Seiten und die Gefahr, dass der Konflikt über Drohungen hinaus auf die Automobilbranche ausgeweitet werden könnte.

Technisch: Der Palladiumpreis vergrößerte in der letzten Woche seine Verluste. Nachdem die Notierungen beim Versuch einer Erholung am Widerstand gescheitert waren, bewegten sie sich nach einem Verlaufshoch bei 968 US-Dollar an der Unterseite des langfristigen Aufwärtstrends um 950 US-Dollar entlang, brachen aber schließlich mit einer ...

