An Tag 6 riss die Erfolgssträhne im deutschen Leitindex, der in den fünf vorangegangenen Sitzungen insgesamt 2,8% zulegen und sich in der Spitze bis auf das aktuelle Wochen- und Monatshoch bei 12.779 Punkten schieben konnte. Gestern dann konsolidierte der Index die jüngsten Gewinne und schloss dabei mit dem Tagestief bei 12.658 Zählern direkt die offene Kurslücke vom Vortag. Aus charttechnischer Sicht hält sich der DAX dadurch alle Optionen offen:

