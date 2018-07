Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Donald Trump sorgte für Unterstützung an den Rentenmärkten, nachdem er die Zinserhöhungspolitik der FED offen kritisiert hat, so die Analysten der Helaba.Trotz erneuten Versuchs sei es dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aber nicht gelungen, das Vorwochenhoch (163,22) zu überwinden. Aus technischer Sicht gebe es wenig Hinweise darauf, dass es zu einem nachhaltigen Aufwärtsimpuls komme, denn im Tageschart sei der MACD weiter gen Süden gerichtet. Die Wochentechnik sei zwar noch stabil, hier würden die Indikatoren jedoch zunehmend an Schwung verlieren. Die erste Haltemarke stelle weiterhin die 21-Tagelinie bei 162,56 dar. Die nächsten Hürden würden die Analysten bei 163,30 und 163,70 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 162,56 und 163,70. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...