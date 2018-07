Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander nach einer am 11. Juli vom spanischen Finanzminister avisierten neuen Steuer für den heimischen Bankensektor von 6,83 auf 6,66 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die neue Steuer werde wahrscheinlich erhoben und dürfte dann beträchtlichen Einfluss auf das Ergebnis je Aktie der spanischen Banken haben, schrieb Analyst Jose Abad in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Einfluss auf die beiden Banken Santander und BBVA könnte womöglich aber geringer sein als auf die anderen./ck/la Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-07-20/09:12

ISIN: ES0113900J37