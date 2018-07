Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 164 US-Dollar belassen. Auf dem Weg ins vierte Geschäftsquartal liege sein Hauptaugenmerk zunächst auf den im September erwarteten Unternehmenszielen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei werde sich alles darum drehen, was dies für die Markteinführung des neuen iPhones sowie den durchschnittlichen Verkaufspreis bedeute. Seine Erwartungen lägen weiterhin deutlich über denen des Konsens./ck/la Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

