Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Unternehmen befinde sich in einer fundamental starken Lage, wie der angehobene Umsatzausblick für 2018 belege, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Aktie auf dem aktuellen Niveau ausreichend bewertet./mf/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005313704