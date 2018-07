Die Commerzbank hat Ceconomy von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt. Er traue dem Management des Elektronikhändlers nicht mehr zu, die mittelfristigen Effizienz- und Margenziele erfüllen zu können, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die sehr niedrige Bewertung der Aktie zeige, dass auch bei Anlegern das Vertrauen verflogen sei. Er rate nun dazu, das Engagement in der Aktie zu reduzieren. Das gesenkte Kursziel macht der Experte an der allgemeinen Branchenbewertung fest./tih/la

Datum der Analyse: 19.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007257503

AXC0065 2018-07-20/09:43