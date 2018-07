Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 90 auf 92 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal änderten nichts an der bestehenden Einschätzung des Wertes, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel sei wegen Anpassungen bei den Prognosen erhöht worden. Der Bewertungsaufschlag von sechs Prozent zu den Wettbewerbern sei trotz eines leicht unterdurchchnittlichen Gewinnwachstums angesichts der Qualität von Forschung und Entwicklung gerechtfertigt./mf/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-07-20/09:54

ISIN: CH0012005267