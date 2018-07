Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Unilever NV von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze des Nahrungsmittelkonzerns seien im zweiten Qartal zwar ein wenig enttäuschend ausgefallen, doch überzeuge der Anstieg der Margen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr wieder verbessern. Angesichts der Zuversicht in die künftige Entwicklung sei eine Prämie von 15 Prozent beim Kurs-Gewinn-Verhältnis zu dem Konsumwertesektor gerechtfertigt./mf/jha/ Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-07-20/09:59

ISIN: NL0000009355