Das Internet hat nicht nur das Kaufen und Verkaufen von Aktien einfacher und günstiger gemacht, sondern es auch erleichtert, andere Anleger zu verfolgen. Das kann eine gute Sache sein, wenn jemand etwa Warren Buffett oder einem anderen erfolgreichen Investor folgen will. In vielen Fällen bedeutet es jedoch, dass die Anleger der allgemeinen Stimmung folgen, was sich auf lange Sicht als katastrophal erweisen kann. Die Geschwindigkeit der Information In den vergangenen Jahrzehnten dauerte es einige Zeit, bis Nachrichten über Aktienkurse oder Aktienmärkte übermittelt wurden. Selbst nach Erhalt der News war es nicht immer möglich, Aktien unmittelbar zu kaufen und zu verkaufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...