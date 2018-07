Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den internationalen Aktienmärkten nahmen Investoren nach einer beeindruckenden Phase steigender Kurse zunächst einmal Gewinne mit, berichten die Analysten der Helaba.Gute US-Konjunkturdaten hätten den Tag nicht retten können. Zu allem Überfluss habe sich auch noch der US-Präsident mit Kritik an Geldpolitik der US-Notenbank zu Wort gemeldet. Er sei von der Erhöhung der Leitzinsen nicht begeistert, lasse sie aber machen, was das Beste sei. Er breche mit einem Tabu und stelle er die Unabhängigkeit der Zentralbank infrage. Der Euro, zeitweise unter 1,16 US-Dollar gerutscht, habe sich danach deutlich erholen können. Mit wachsendem Unbehagen habe sich auch die Fluchtbewegung in den sicheren Hafen von Staatsanleihen der Kernländer verstärkt. ...

