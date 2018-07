Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Juni waren die Konsumentenpreise in Japan rückläufig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Vergleich zum Vormonat sei ein Minus von 0,1% ausgewiesen worden, die Jahresrate sei dadurch unverändert niedrig bei 0,7% geblieben (Marktkonsens: 0,8%). Damit werde das mittelfristig angestrebte Ziel der Notenbank von 2% weiter klar verfehlt. Die Bank of Japan dürfte daher auf absehbare Zeit an ihrem expansiven Kurs der Geldpolitik festhalten. (20.07.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...