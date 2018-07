Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktie sei wegen der Fokussierung auf die Preisentwicklung für Kerosin in diesem Jahr um rund ein Drittel gefallen, obwohl sich die fundamentale Lage der Fluggesellschaft erheblich verbessert habe, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr könnten sich zudem Rahmenbedingungen für die Umsatzentwicklung wieder aufhellen./mf/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-20/10:42

ISIN: DE0008232125