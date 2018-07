Centile rejoint Swyx et Within Reach Group afin de devenir le leader européen des solutions UCaaS

Sophia Antipolis, France, 20 juillet 2018 - Centile, un des leaders européens des solutions de Cloud PBX, de Communications Unifiées (UC) et de Convergence Fixe-Mobile (FMC) pour les fournisseurs de services et les intégrateurs, a annoncé son intégration au sein de Swyx et Within Reach Group.



La fusion de Swyx, le spécialiste Allemand des Communications Unifiées et Within Reach Group, une holding Hollandaise, maison mère de Voiceworks, combinée à l'acquisition de Centile Telecom Applications est une étape de plus vers la création d'un nouveau leader européen sur le marché des Communications Unifiées (UC) et de la Convergence Fixe-Mobile (FMC), qui est en croissance constante depuis ces dernières années. Les trois sociétés réunies comptent déjà environ deux millions d'utilisateurs finaux à travers un réseau de plus de 1 400 revendeurs et de fournisseurs de services.



Avec l'appui d'investissements importants de la part du fond d'investissement Waterland, le nouveau groupe de sociétés est en position de force pour accélérer encore sa croissance sur les marchés des télécommunications et des technologies de l'information en Europe, qui connaissent actuellement des consolidations considérables. Centile apporte une assise internationale plus large à cette nouvelle entité combinée; puisqu'elle accompagne déjà plus de 100 fournisseurs de services et opérateurs mobiles répartis dans 20 pays - dont certains des plus grands déploiements en Europe - avec un total de plus de 600 000 utilisateurs finaux connectés. ISTRA, la plateforme de classe opérateur "multi-tenant" de Cloud UC et de FMC de Centile, deviendra partie intégrante du portefeuille technologique de la nouvelle entité. Faire partie d'un groupe plus important va permettre à Centile d'augmenter ses capacités de développement et de donner accès à davantage de services de support avec un potentiel global élargi.

Bertrand Pourcelot, Directeur Général de Centile, annonce: "C'est une excellente nouvelle pour nous et nos clients, qui nous permet de devenir un leader plus fort sur le marché des solutions UCaaS. Rejoindre Swyx et WRG va nous permettre d'élargir le portefeuille de solutions UCaaS que nous proposons déjà à nos partenaires, et de nous rapprocher de notre objectif de devenir le champion de l'UCaaS en Europe. Nous sommes impatients de travailler avec l'ensemble du groupe."

Ralf Ebbinghaus, PDG et co-fondateur de Swyx poursuit: «Avec un chiffre d'affaires cumulé de 130 millions d'euros et 500 collaborateurs répartis dans 12 pays européens, les trois entreprises vont créer une nouvelle force sur le marché européen, et d'autres synergies vont en découler. Les investissements prévus nous donnent la puissance nécessaire afin de rester des leaders de l'innovation sur le marché très dynamique des communications IP. »

Stijn Nijhuis, PDG et co-fondateur de Voiceworks, filiale de WRG, ajoute, "Swyx, Voiceworks et Centile développent leurs activités à travers un réseau étendu de revendeurs et de fournisseurs de services. Cela permet aux 3 entités réunies de se positionner immédiatement comme un acteur majeur en Europe, avec une base solide aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. La fusion entre Swyx et WRG, ainsi que l'acquisition de Centile, sont les premiers résultats significatifs de notre croissance européenne, élargissant significativement notre présence internationale".



A propos de Centile Telecom Applications

Centile Telecom Applicationsest le leader européen du développement de plateformes de communications unifiées pour les opérateurs et les intégrateurs. L'architecture Any3 de Centile - Tout service, sur n'importe quel réseau, sur n'importe quel terminal - répond aux besoins des opérateurs et entreprises cherchant à offrir aux utilisateurs de téléphones fixes et mobiles des services avancés de communication professionnelle, indépendamment du terminal utilisé ou du réseau sur lequel ils sont connectés. Le marché de la communication fixe-mobile étant en constante évolution, les solutions ISTRA de Centile offrent aux opérateurs la flexibilité et l'agilité de proposer rapidement de nouveaux services innovants en réponse aux exigences de leurs utilisateurs finaux. Centile a son siège social dans le parc technologique de Sophia-Antipolis, près de Nice, en France, avec une équipe de 45 employés. Centile a reçu la récompense de Frost & Sullivan "Cloud Communication-Value Price/Performance Leadership" pour sa plateforme ISTRA et le prix Internet Telephony du Meilleur Produit de l'année 2018 pour son application mobile Mobiis.



A propos de Within Reach Group

Basée à Almere, et fondée en 2015, Within Reach Group B.V. est la société mère de marques telles que Voiceworks. Chaque entreprise représentant une marque de WRG a pour mission de permette aux employés des 5 marques détenus par WRG de travailler ensemble de manière optimale grâce à des solutions de communication intégrées. Avec plus de 250 partenaires revendeurs, Voiceworks fournit un portefeuille complet de solutions informatiques et de communication pour le marché des entreprises. Les marques de WRG sont présentes dans cinq pays européens, avec 8 bureaux qui s'occupent des clients PME via environ 450 revendeurs. Le chiffre d'affaires annuel prévisionnel de WRG pour 2018 est de 75 millions d'euros avec un total de 300 employés environ.

A propos de Swyx Solutions

Swyx Solutions GmbHdéveloppe des solutions logicielles de communication pour les besoins des entreprises de taille moyenne. Des téléphones et des terminaux adaptés complètent la gamme de produits. Les utilisateurs bénéficient avec Swyx de tous les avantages d'une communication en réseau optimale: ils peuvent augmenter leur accessibilité, améliorer les processus et par conséquent augmenter la productivité.

Fondée en 1999 en tant que pionnière dans le domaine de la communication IP, l'entreprise est aujourd'hui le leader du marché européen dans ce domaine. Avec un système de distribution composé de distributeurs et de plus de 1200 revendeurs agréés, Swyx est présent dans 24 pays à travers le monde. Le spécialiste des communications unifiées dont le siège social est à Dortmund avec des sites en Grande-Bretagne et en France a reçu de nombreuses récompenses. Swyx offre avec ses partenaires des solutions de communication interne et des variantes basées sur le cloud. Au total, environ 800.000 utilisateurs font déjà confiance à Swyx. Plus de 150 employés s'engagent actuellement afin que Swyx continue d'être l'un des leaders en matière de technologie et d'innovation sur le marché de la communication IP.

A propos de Waterland

Waterlandest une société d'investissement privée indépendante qui aide les entreprises à réaliser leurs plans de croissance. En apportant un soutien financier substantiel et une expertise sectorielle, Waterland permet à ses investissements d'accélérer leur croissance à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions. Waterland possède des bureaux aux Pays-Bas (Bussum), en Belgique (Anvers), en Allemagne (Munich et Hambourg), en Pologne (Varsovie), au Royaume-Uni (Manchester), et au Danemark (Copenhague) et gère actuellement 6 billiards d'euros de fonds propres. En plus de Swyx Solutions, Waterland a investi dans d'autres sociétés du secteur des TI et possède une vaste expérience dans ce domaine. La stratégie de Waterland met l'accent sur la croissance «Buy & Build».

Depuis sa création en 1999, Waterland a constamment réalisé des performances supérieures à la moyenne grâce à ses investissements et s'est régulièrement classée parmi les trois premières sociétés de capital-investissement mondiales dans le classement HEC / Dow Jones Private Equity Performance. En outre, au cours des dernières années, Waterland a été parmi les trois gestionnaires de fonds de rachat les plus cohérents au monde dans le rapport Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital.

Contacts presse:



Franck Tupinier

Myntic-PR

ftupinier@myntic-pr.com

Tél. : 06 74 68 37 93

Centile Telecom Applications

Karine Mérouze

MarCom Manager

karine.merouze@centile.com

Tel: 04 97 23 12 65