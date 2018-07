-------------------------------------------------------------- Weitere Informationen http://ots.de/ZXJ8Um --------------------------------------------------------------



Dortmund/Almere/Erkrath, (ots) - Die Swyx Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Deutschland, UK und Frankreich schließt sich mit der Within Reach Group (WRG), Muttergesellschaft der Voiceworks, zusammen. Damit begründen die Unternehmen den europäischen Marktführer für innovative Kommunikationsdienste. Zugleich akquiriert die neue Unternehmensgruppe den führenden Anbieter von Fixed-Mobile-Konvergenzplattformen für Service Provider und Mobilfunkbetreiber, die französische Centile Telecom Applications.



Drei starke Lösungen unter einem Dach



Die europäische Buy & Build-Strategie wird durch die Marken Swyx, Voiceworks und Centile in den Kernmärkten Deutschland, Niederlande und Frankreich umgesetzt und eröffnet den Partnern mit Standorten in sieben europäischen Ländern und Handelspartnern in 23 Ländern weiteres Wachstum.



Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer der Swyx Solutions, hebt die Marktchancen und das Wachstumspotenzial der neuen Gruppe hervor: "Mit den Kompetenzen und Produkten der Teams in Almere und Valbonne unterstützen wir nicht nur unsere bestehenden Partner noch besser, sondern bieten auch potenziellen Partnern neue Wachstums- und Umsatzchancen."



"Wir erweitern das Portfolio gleich in dreifacher Hinsicht. Wir bieten ausgezeichnete Lösungen für den KMU-Markt im Vor-Ort-Betrieb und in der Private Cloud. Mit der Expertise von Voiceworks können wir zudem unser Angebot im stark wachsenden Markt der integrierten UC Lösungen für kleine und mittelgroße Unternehmen aus der Public Cloud stärken. Und Centile erweitert als erfolgreich etablierter Anbieter im europäischen Carrier Markt das Portfolio um hochskalierbare Telefonielösungen aus der Cloud. So verstärken wir uns international - sowohl markt-, als auch produktseitig", so Ebbinghaus.



Partnern werden neue Möglichkeiten geboten



Voiceworks mit Stammsitz im niederländischen Almere und Niederlassungen in Spanien, Deutschland, Serbien und Rumänien integriert Festnetz-, Mobil- und Webkommunikation in einem Cloud-Produkt für klein- und mittelständische Unternehmen und vertreibt diese über 250 Wholesale-Partner. Christoph Wichmann, Geschäftsführer der Voiceworks Deutschland, sieht in dem Zusammenschluss vielversprechende Synergien, die es ermöglichen, den Partnern noch attraktivere Angebote machen zu können: "Jedes unserer Unternehmen ist bisher und weiterhin exzellent im jeweiligen Markt positioniert. Aber mit unserem gemeinsamen Angebot decken wir einen viel breiteren Markt ab - von On-premises Angeboten bis zu Public Cloud Lösungen. Je nach Anforderung der Kunden mit starken Marken wie Swyx oder auch als Whitelabel-Lösung."



Erschließung aller Marktsegmente



Centile als Teil der neuen Unternehmensgruppe bringt eine mandantenfähige UC- und FMC-Plattform mit einigen der größten europäischen Cloud-Implementierungen ein. "Mit der Aufnahme von Centile in die neue Holding wird ein wichtiger Schritt zum weiteren Ausbau des UCaaS-Portfolios getan.", sagt Bertrand Pourcelot, Directeur Général Centile.



Europäische UC-Gruppe in einem halben Jahr aufgebaut



"Das Wachstum von Swyx, Voiceworks und Centile ist herausragend und wird durch den Zusammenschluss noch beschleunigt", so Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner der Waterland Private Equity, Investor der neu entstehenden UC Gruppe: "Mit unserem strategischen Engagement im europäischen UC-Markt kommen wir rasch voran - nur ein halbes Jahr nach unserer Investition in Swyx zeichnen sich nun schon die Umrisse einer europäischen UC-Gruppe mit fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Umsatz von 130 Mio. Euro ab."



Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung und Freigabe.



Über Within Reach Group / Voiceworks



Die Within Reach Group B.V. mit Sitz in Almere wurde 2015 gegründet und ist die Muttergesellschaft verschiedener Telekommunikations-Unternehmen, u.a. von Voiceworks. Jedes Unternehmen innerhalb der WRG trägt dazu bei, dass Menschen in Organisationen durch integrierte Kommunikationslösungen optimal zusammenarbeiten können. Über mehr als 250 Reseller bietet Voiceworks ein umfassendes Portfolio an IT- und Kommunikationslösungen für Geschäftskunden. Die Unternehmen der WRG sind in fünf verschiedenen Ländern Europas mit acht Niederlassungen aktiv und entwickeln und betreiben innovative Kommunikationslösungen für klein- und mittelständische Unternehmen. Die Within Reach Group beschäftigt ca. 300 Mitarbeiter. Für mehr Informationen besuchen Sie www.withinreachgroup.eu



Über Swyx



Die Unternehmen der Swyx Gruppe entwickeln softwarebasierte Kommunikationslösungen für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen. Passende Telefone und Endgeräte komplettieren das Produktportfolio. Mit Swyx profitieren Anwender von allen Vorteilen einer optimal vernetzten Kommunikation: Sie können ihre Erreichbarkeit steigern, Prozesse verbessern und so letztlich die Produktivität erhöhen. Das 1999 als Vorreiter auf dem Gebiet IP-Kommunikation gegründete Unternehmen ist heute Marktführer in diesem Bereich. Mit über 1.200 autorisierten Fachhandelspartnern ist Swyx in 23 Ländern weltweit präsent. Der Unified-Communications-Spezialist mit Sitz in Dortmund sowie Standorten in Großbritannien und Frankreich bietet sowohl Inhouse-Kommunikationslösungen als auch cloudbasierte Varianten an. Insgesamt setzen fast eine Million Anwender auf den Technologie- und Innovationsführer im Markt für IP-Kommunikation. Mehr Informationen unter www.swyx.com



Über Centile Telecom Applications



Centile Telecom Applications ist der führende europäische Entwickler von Unified Communications Plattformen für Betreiber und Integratoren. Die Centile Any3-Architektur - jeder Dienst, über jedes Netzwerk, auf jedem Endgerät - erfüllt die Anforderungen von Unternehmen und Betreibern, die fortschrittliche professionelle Kommunikationsdienste für Festnetz- und Mobilfunknutzer anbieten möchten, unabhängig davon, welches Gerät verwendet wird oder mit welchem Netzwerk man verbunden ist. Im schnelllebigen Markt für Festnetz- und Mobilkommunikation bieten die Lösungen von Centile ISTRA den Kunden die Flexibilität und Agilität, innovative neue Dienste schnell zu entwickeln, um den sich ständig ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Centile wurde mit dem Frost & Sullivan "Cloud Communication-Value Price / Performance Leadership" und dem Internet Telephony Product of the Year Award 2018 ausgezeichnet. Centile im Netz: www.centile.com/en/



Über Waterland



Waterland ist eine europäische unabhängige Private Equity Investment Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Aktuell werden 6 Milliarden Euro Kapitalzusagen betreut. Neben Swyx und der WRG ist Waterland in weiteren Unternehmen im IT-Bereich investiert und besitzt dort umfangreiche Erfahrung. Der Fokus der Waterland-Strategie liegt auf akquisitorischem Wachstum (sogenanntem "Buy & Build"). Waterland baut mit dieser Strategie seit seiner Gründung 1999 erfolgreiche europäische Marktführer auf. Mehr Infos zu Waterland unter www.waterland.de



