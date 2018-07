Wien (www.anleihencheck.de) - Grundsätzlich sehen auch wir bis in den Herbst hinein wenig Potenzial für große Bewegungen am Eurozinsmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Immerhin seien die Sommermonate traditionell von geringer Marktaktivität gekennzeichnet und zumeist von unveränderten bis fallenden deutschen Anleiherenditen geprägt. Allerdings stelle die aktuelle Kombination aus der saisonal geringer Liquidität des Staatsanleihemarkts, aus den nach Erachten der Analysten längerfristig zu niedrigen Zinserwartung und aus der relativ geringen Absicherung gegen einen Zinsanstieg (bzw. relativ geringer Spekulation) eine fragile Konstellation dar. Der Markt sei somit anfällig für rasche und heftige Preisbewegungen. ...

