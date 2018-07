Berlin (www.anleihencheck.de) - In den USA läuft die Wirtschaft weiterhin auf Hochtouren, so Alexander Lokat bei der Weberbank.Der Arbeitsmarktbericht sei erneut sehr positiv gewesen und auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal 2018 scheine überaus erfreulich zu werden. Während also auf der anderen Seite des Atlantiks alles seinen Weg gehe, habe sich Donald Trump seiner Europa-Reise widmen können. Dabei habe zunächst das NATO-Treffen in Brüssel auf der Agenda gestanden. Besonders durch den Druck der Amerikaner sei am Ziel festgehalten worden, zwei Prozent des BIPs für den Verteidigungsetat bereitzustellen. Das darauf folgende Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May sei von zahlreichen Protesten begleitet worden und scheine ein Spiegelbild des Stellenwerts zu sein, den der amerikanische Präsident teilweise in Europa erreicht habe. Schlussendlich habe Donald Trump den Briten ein bilaterales Handelsabkommen versprochen. Für May sehr wichtig, nachdem sich bereits mehrere Politiker von ihr abgewandt hätten, weil sich der Kurs der Brexit-Verhandlungen zuletzt eher pro Europa entwickelt habe. ...

