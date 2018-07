Wien (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag wurde der Trend Richtung Sommerpause fortgeführt und auch für den heutigen Freitag wird wenig Aktivität am EUR denominierten Primärmarkt erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Contour Global Power Holdings habe eine Dualtranche Emission begeben. Tranche A umfasse ein Volumen von EUR 450 Mio. bei einer Emissionsrendite von 3,375% und einer Laufzeit von fünf Jahren (5NC2), Tranche B mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Emissionsrendite von 4,125% bei einer Laufzeit von sieben Jahren, erste Callmöglichkeit nach drei Jahren (7NC3). Es handle sich dabei um die achte HY Emission seit Anfang letzter Woche. ...

