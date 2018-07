Übergeordnet kann die Aktie von TLG Immobilien auf einen Langfristchart zurückblicken, in dem es gelang von grob 10,90 Euro gegen Ende 2014 auf ein Verlaufshoch von 24,96 Euro bis Mitte Mai dieses Jahres anzusteigen. An dieser Stelle drehte der Kursverlauf zur Unterseite ab und setzte in den markanten Unterstützungsbereich aus Anfang dieses Jahres um 22,00 Euro sowie die 200-Tage-Durchschnittslinie zurück.

Doppelboden nimmt Form an

Das Besondere in diesem Bereich sind die zwei langen Kerzendochte, die auf einen Doppelboden hinweisen und der Aktien den letzten Tagen deutlichen Auftrieb verleihen konnten. Gelingt es nun noch den kurzfristigen Abwärtstrend auf der Oberseite zu durchbrechen, dürfte sich ein regelkonformes Kaufsignal einstellen und erlaubt es entsprechende ...

