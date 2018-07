Donald Trump steht mal wieder in der Kritik. Seine Europareise endete - gelinde gesagt - in einem politischen Desaster. Aber wir sind nicht hier, um die politischen Fähigkeiten oder auch Unfähigkeiten Donald Trumps zu beleuchten. Wir wollen an dieser Stelle Trumps Fähigkeiten als "Deal-Maker" und Wirtschaftslenker unter die Lupe nehmen. Eine Einschätzung von Thorsten Proettel, W & W Asset Management, bei Börse Stuttgart TV.