Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Morphosys anlässlich einer Lizenzvereinbarung mit Novartis über das Wirkstoffprogramm MOR106 von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Deal berge für das Biotech-Unternehmen neben den unmittelbaren finanziellen Aspekten auch in puncto künftige Tantiemen großes Potenzial, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb erhöhte er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2018 und 2019./edh/la Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-07-20/11:35

ISIN: DE0006632003