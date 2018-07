Berlin (ots) -



So mancher Verbraucher übersieht die auf Spraydosen aufgedruckten Hinweise zur Benutzung. Doch gerade im Sommer gilt es einige Grundregeln zu beachten, die für einen sicheren Gebrauch sorgen, erklärt der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).



Spraydosen sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Insbesondere im Sommer leisten sie willkommene Dienste, sei es in Form kühlender Sonnenschutzmittel, praktischer Deosprays oder als Insektenschutzmittel. Da die Behältnisse unter Druck stehen, sind sie besonders ergiebig - ein Vorteil, der gerade bei Ausflügen oder Wanderungen relevant ist, denn sie benötigen wenig Platz und sind angenehm leicht. Allerdings bedeuten gerade dieser Vorteil und die leichte Entzündbarkeit des in den Dosen enthaltenen Flüssiggases, dass ein paar einfache Regeln bei der Aufbewahrung und Anwendung beachtet werden müssen. Die Umgebungstemperatur darf nicht über 50 Grad Celsius liegen, so der DVFG. Die Behälter sollten also beispielsweise im Sommer nicht auf der Ablage des Autos zurückgelassen werden. Auch bei intensiver Sonneneinstrahlung am Strand könnte sich beispielsweise das Sonnenschutzspray unter Umständen zu stark erhitzen. Abhilfe schafft hier bereits die Aufbewahrung in der Strandmuschel oder Tasche. Die Behälter dürfen außerdem nicht in der Nähe von Hitzequellen wie einem Grill oder einem Lagerfeuer abgestellt werden. Den Sprühstrahl auf offene Flammen oder glühende Teile zu richten, ist selbstverständlich ebenfalls tabu. Werden diese Grundregeln beherzigt, steht einem sicheren Einsatz der praktischen Alltagshelfer auch im Hochsommer nichts im Wege, betont der DVFG.



Energieträger Flüssiggas:



Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird als Kraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt. In Spraydosen ersetzt Flüssiggas heute als umweltfreundlichere Alternative andere Treibmittel, die mit negativen Effekten auf die Ozonschicht in Verbindung gebracht wurden.



