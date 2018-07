Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 23.07.2018 * (Nr. 271) Preisentwicklung von Getränken, Juni 2017/2018



Dienstag, 24.07.2018 * (Nr. 272) Arbeitskosten im Ost-West-Vergleich, Jahr 2016 * (Nr. 30) Zahl der Woche: Export von Speiseeis, Jahr 2017



Mittwoch, 25.07.2018 * (Nr. 273) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Mai 2018 * (Nr. 274) Straßenverkehrsunfälle, Mai 2018



Donnerstag, 26.07.2018 * (Nr. 275) Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, Stichtag: 31.12.2017



Freitag, 27.07.2018 * (Nr. 276) Index der Außenhandelspreise, Juni 2018 * (Nr. 277) Entwicklungen in der beruflichen Weiterbildung in Unternehmen, Jahr 2015



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html



