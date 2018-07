In den vergangenen Wochen hat sich die RWE-Aktie glänzend entwickelt. Dank einer frischen Kaufempfehlung von Morgan Stanley führt der Versorger den DAX am Freitag erneut an. Mit dem Kursplus hat die Aktie sogar ein neues Jahreshoch erreicht. Das Ende der Fahnenstange dürfte damit aber noch nicht erreicht sein.

