Unterföhring (ots) - - Sky berichtet von Sonntag, 22.7. bis Sonntag, 29.7. insgesamt und 50 Stunden live von der 112. Auflage des traditionsreichsten Tennisturniers in Deutschland



- An jedem Turniertag überträgt Sky Sport News HD ein Match für jedermann frei empfangbar, auch im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App



- Mit dabei sind unter anderem Dominic Thiem und Philipp Kohlschreiber



- Vorjahresfinalist Florian Mayer tritt im am Rothenbaum zum letzten Mal in seiner Karriere bei einem ATP-Turnier in Deutschland an



- Das "Spiel der Legenden" zwischen Michael Stich und John McEnroe bereits vor Turnierbeginn an diesem Sonntag ab 18.00 Uhr live auf Sky Sport News HD zu sehen



Kurz nach Wimbledon und vor dem Auftakt der Hartplatz-Saison in Nordamerika überträgt Sky in der kommenden Woche das traditionsreichste Tennisturnier in Deutschland live und exklusiv. Bei den German Open in Hamburg wird zum insgesamt 112. Mal um den Titel am Rothenbaum gespielt.



Sky berichtet insgesamt rund 50 Stunden live und exklusiv aus Hamburg. Neben den umfangreichen Übertragungen auf Sky Sport 1 HD wird ein Match pro Tag auch im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App ausgestrahlt. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, der auch das Finale am 29. Juli kommentieren wird, Markus Götz, Adrian Grosser und Sascha Roos im Einsatz.



An den Start gehen in diesem Jahr unter anderem der Österreicher Dominic Thiem, Pablo Carreno Busta, Diego Schwartzman und Titelverteidiger Leonardo Mayer. Von deutscher Seite gehen Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Maximilian Marterer, Rudolf Molleker und Florian Mayer an den Start, der vor seinem Karriereende nach den US Open in Hamburg letztmals bei einem ATP-Turnier auf deutschem Boden antritt.



Noch bevor das Turnier der ATP World Tour 500 beginnt, überträgt Sky Sport News HD am Sonntagabend ab 18.00 Uhr das "Spiel der Legenden" zwischen Michael Stich und JohnMcEnroe live.



Weltklasse-Tennis live auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Neben der umfassenden Live-Berichterstattung auf Sky Sport haben alle Tennisfans die Möglichkeit, täglich live am Rothenbaum dabei zu sein. Über das "Spiel der Legenden" am Sonntag hinaus überträgt Sky Sport News HD täglich ein Match aus Hamburg live und für jedermann frei empfangbar, in der Regel ab 15.00 Uhr. Einzige Ausnahme ist die Übertragung des ersten Halbfinals am Samstag, 28. Juli, das bereits ab 12.00 Uhr übertragen wird. Auch das Finale am nächsten Sonntag wird frei empfangbar übertragen.



Die Highlights der gesamten Turnierwoche sind am Montag, 30. Juli ab 21.30 Uhr ebenfalls frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die German Tennis Championships in Hamburg live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Sonntag, 22.7. das "Spiel der Legenden" Michael Stich -JohnMcEnroe ab 18.00 Uhr auf Sky Sport News HD



Montag, 23.7. ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Dienstag, 24.7. ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch, 25.7. ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Donnerstag, 26.7. ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag, 27.7., das Viertelfinale ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Samstag, 28.7., das Halbfinale ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Sonntag, 29.7., das Finale ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



an allen Turniertagen überträgt Sky Sport News HD in der Regel ab 15.00 Uhr ein Match live im Free-TV, einschließlich des Finals (Ausnahme: das Halbfinale bereits ab 12.00 Uhr)



Montag, 30.7. die Highlights aus Hamburg ab 21.30 Uhr auf Sky Sport News HD



Das neue Sky:



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland