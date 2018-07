Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für BMW vor den am 2. August erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autobauers dürfte schwierig gewesen sein, schrieb Analyst François Maury in einer am Freitag vorliegenden Studie. Größere Überraschungen seien aber nicht zu erwarten und auch die Jahresziele dürften nicht infrage stehen./ajx/ck Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003