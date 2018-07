Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für SAP nach Zahlen für das zweite Quartal von 112 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatzseitig habe der Softwarehersteller dank des Cloud- und Wartungsgeschäfts die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Nicolas David in einer am Freitag vorliegenden Studie. Margensteigerungen hielten sich aber mit Blick auf Zukäufe und Währungseffekte in Grenzen. Kurz- und mittelfristig seien die Perspektiven weiterhin gut./ajx/ck Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-07-20/12:29

ISIN: DE0007164600