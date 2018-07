marktEINBLICKE um 12: Wars das mit der Sommerrallye? thyssenkrupp und SAP im Blick

Anleger im DAX fragen sich, ob es das mit der Sommerrallye bereits war. Nachdem die sechstägige Aufwärtsbewegung am Donnerstag jäh beendet wurde, rücken andere Themen wie der Handelsstreit oder die Yuan-Abwertung in China in den Fokus.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,8% 12.585

MDAX -0,5% 26.609

TecDAX +0,2% 2.876

SDAX -0,1% 12.318

Euro Stoxx 50 -1,0% 3.436

An der Spitze des DAX notiert die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Anleger und Analysten feiern die Einigung um innogy. Ebenfalls gefragt sind die Aktien von SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600). Am Vortag hatten Anleger verhalten auf die Zahlen von Europas größtem Softwarehersteller reagiert und holen dies nun nach. Am Indexende rangieren wieder einmal Papiere von thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Dort sorgen weiterhin die Querelen an der Unternehmensspitze für Unruhe. Gute Nachrichten gibt es auch von Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045). Der Konzern profitiert vom boomenden Cloud-Geschäft - ähnlich wie SAP. Die Quartalsbilanz fällt gut aus.

