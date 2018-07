München (www.fondscheck.de) - Die ersten zwei Wochen im Juni probten die Märkte noch die Erholung, so die Experten von Deka Investment.Dann seien der G7-Gipfel mit dem schon legendären Wutausbruch von Präsident Donald Trump und den wüsten Handelskriegsdrohungen gekommen, und schon sei alles wieder an Kursgewinnen dahin gewesen. Auch das Treffen zwischen Trump und Kim Jong-un habe daran nichts geändert. So hätten die meisten Märkte im Monat Juni wieder Federn gelassen. Der DAX habe 2,4 Prozent verloren, der EURO STOXX 50 sei mit einem Minus von 0,3 Prozent davon gekommen. ...

