Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Scout24 anlässlich der Finanzcheck-Übernahme von 43 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kauf des Betreibers einer Online-Plattform für Verbraucherfinanzierungen sei eine schlüssige Erweiterung des Geschäftsmodells, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Finanzcheck verwässere zunächst zwar die Marge und sei nicht billig, sollte mittelfristig aber einen erheblichen Wertsteigerungsbeitrag leisten. Das neue Kursziel für Scout24 begründete Abbott mit der gestiegenen Branchenbewertung und dem in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum der Aktie./gl/edh Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-07-20/13:23

ISIN: DE000A12DM80