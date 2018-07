Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine positive Überraschung habe es dank den Cloud-Geschäften beim Umsatz gegeben, was aber auch zu einer etwas schwächeren Marge beigetragen habe. Da die Aktie am Vortag negativ reagierte, sehe er die Kursschwäche als gute Kaufgelegenheit an./tih/zb Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-20/13:26

ISIN: DE0007164600