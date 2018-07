Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Patrizia Immobilien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Auflage von zwei neuen geschlossenen Publikumsfonds zeuge von der hohen Nachfrage nach Produkten der Immobilienfirma, schrieb Analystin Katharina Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die bislang aufgelegten Fonds die Renditeziele erreicht oder sogar übertroffen haben, dürfte es gelingen, neue Kunden zu gewinnen. Die Expansion in das Privatkundengeschäft sollte die künftigen Ergebnisse positiv beeinflussen./mf/zb Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-07-20/13:26

ISIN: DE000PAT1AG3