Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für MTU von 130 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Bei den am 26. Juli anstehenden Zahlen für das zweite Quartal sei im Jahresvergleich eine starke Entwicklung möglich, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der guten Bedingungen im Ersatzteilegeschäft könnte der Triebwerkshersteller seinen Umsatzausblick für 2018 anheben. Wegen der Anpassung der Schätzungen für die kommenden Jahre habe Equinet das Kursziel nach oben genommen. Angesichts der jüngsten starken Kursgewinne reicht das aber nicht zu einer besseren Einstufung./mf Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-07-20/13:35

ISIN: DE000A0D9PT0