Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die weltweite Ölindustrie dürfte ihren Gewinnerholungstrend seit Ende 2016 im zweiten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte rechnet für den Sektor mit einem durchschnittlichen Nettogewinnanstieg zum Vorjahreszeitraum um 72 Prozent. Im Vergleich zum ersten Jahresviertel prognostiziert er ein Plus von 12 Prozent./edh/zb Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-07-20/13:38

ISIN: IT0003132476