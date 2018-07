Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach einer branchenweiten Kundenzufriedenheitsanalyse der britischen Unternehmensberatung Skytrax auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Ergebnis der Umfrage lasse positive Rückschlüsse zu für einige Luftfahrtkonzerne, darunter die Lufthansa, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der deutsche Konzern habe mit seinen Fluggesellschaften in vielen Kategorien gut abgeschnitten./tih/ajx Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-07-20/13:57

ISIN: DE0008232125