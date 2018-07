Präsident Trump droht am Freitagmorgen mit neuen Milliardenzöllen auf China-Importe. Dies dürfte die US-Börsen zu Wochenschluss hin belasten: Händler sehen den US-Leitindex am Freitag um 90 Punkte leichter bei 24.975. Damit wäre die wichtige Unterstützung bei 25.000 Zählern ernsthaft gefährdet. Was Anleger zum Wochenschluss wissen müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...