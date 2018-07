Donald Trump bleibt seiner Linie treu. Um die chinesische Regierung an den Verhandlungstisch zu bekommen, will er notfalls alle Importe aus China mit Zöllen belegen. Die Reaktion am deutschen Aktienmarkt blieb nicht aus: Der DAX verlor binn weniger Minuten 140 Punkte. Es zeigt: Zu sicher sollten sich Anleger nicht fühlen.

