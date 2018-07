Para Resources (WKN: A14YF1) bleibt einer unserer Top-Picks im Goldsektor mit erheblichem Neubewertungspotenzial. Eine Finanzierungszusage über 16,6 Mio. US$ räumt nun alle Bedenken auf einen Schlag aus dem Weg. Das unmittelbare Kurspotenzial sehen wir bei bis zu 50%.

In unserem letzten Update vor zwei Monaten haben wir die starken Aussichten der Gold Road Mine von Para Resources beleuchtet und eine günstige Finanzierung des Produktionsstarts in Aussicht gestellt, die mit geringstmöglicher Verwässerung einhergeht. Diese Annahme scheint nun voll aufzugehen. Nach einer überschaubaren Finanzierungsrunde wurde in der laufenden Woche eine bahnbrechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Bahn frei für nächsten Kurssprung

Der Aktienkurs kletterte nach seinem Zwischentief bei 0,13 CA$ Ende November bisher um satte +46% auf 0,19 CA$. Am 10. Juli meldete Para den Abschluss der seit 24. Mai offenen Privatplatzierung, bei der 18 Mio. neue Aktien für 0,20 CA$ ausgegeben wurden.

Überzeugte Investoren haben in den letzten Monaten auf diesem Niveau mehr als 3 Mio. CA$ frisches Kapital bereitgestellt. Großaktionäre, die bisher jede Kapitalerhöhung fleißig mitgezeichnet hatten, werden ihre zwischendurch bereitgestellten Kredite, die der kurzfristigen Brückenfinanzierung zum Unternehmensaufbau dienten, zu Kursen zwischen 0,30 und 0,40 CA$ wandeln. Damit wird offensichtlich, dass der aktuelle Kurs für zu niedrig angesehen wird, was ganz im Sinne des Shareholder-Values ist. Das aktuelle Kursniveau liegt mit 0,19 CA$ sogar leicht unter diesem Finanzierungslevel.

Im Hinblick auf die damit einhergehenden Warrants, die erst bei 0,40 CA$ ins Geld laufen, ist der Weg für einen signifikanten Sprung bis zur nächsten Kursspanne von 0,30 bis 0,40 CA$ jetzt völlig frei.

Produktionsanlauf der Gold Road Mine gesichert

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...