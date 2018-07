SYZYGY AG: SYZYGY steigert Profitabilität auf 10 Prozent EBIT-Marge im 2. Quartal - Umsatzerlöse steigen um 8 Prozent zum Vorjahresquartal DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SYZYGY AG: SYZYGY steigert Profitabilität auf 10 Prozent EBIT-Marge im 2. Quartal - Umsatzerlöse steigen um 8 Prozent zum Vorjahresquartal 20.07.2018 / 14:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Umsatzerlöse um 8 Prozent auf EUR 16,8 Mio. gesteigert - Operatives Ergebnis um 53 Prozent auf EUR 1,7 Mio. angestiegen - Konzernergebnis um 28 Prozent auf EUR 1,4 Mio. verbessert - Ausblick 2018: Bestätigung der Prognose, Umsatzanstieg zweistellig bei steigender Profitabilität Die SYZYGY Gruppe ist mit einem Anstieg der Umsatzerlöse von 6 Prozent auf EUR 32,2 Mio. im ersten Halbjahr 2018 weiterhin auf Wachstumskurs. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich um 33 Prozent auf EUR 2,8 Mio., so dass die EBIT-Marge von 7,0 Prozent auf 8,7 Prozent anstieg. Das Finanzergebnis trägt mit EUR 0,2 Mio. (Vorjahr EUR 0,9 Mio.) zu dem Ergebnis bei. Hierbei liegt die annualisierte Rendite des Wertpapierportfolios bei 5 Prozent. Die liquiden Mittel und Wertpapiere haben sich in der Berichtsperiode von EUR 14,3 Mio. auf EUR 13,7 Mio. reduziert. Darin ist die Dividendenausschüttung von EUR 5,2 Mio. vom 20. Juni 2018 enthalten. Das Ergebnis vor Steuern beträgt unverändert EUR 3,0 Mio. und das Konzernergebnis verbesserte sich um 7 Prozent auf EUR 2,3 Mio. Der Gewinn je Aktie beträgt EUR 0,17, bzw. EUR 0,10 im zweiten Quartal. "Wir sehen in den guten Ergebnissen eine Bestätigung unseres Konzernumbaus der vergangenen 1,5 Jahre. Strategiewechsel, Managementumbau, Konsolidierung und die erfolgreiche Integration unserer Akquisitionen zahlen sich spürbar aus und werden auch künftig ein maßgeblicher Treiber unseres Erfolgs sein", kommentiert Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der SYZYGY AG. Q2-201- Q2-201- Verän- H1-201- H1-201- Verän- 8 7 d. 8 7 d. Umsatzerlöse (TEUR) 16.799 15.485 8% 32.223 30.280 6% EBIT (TEUR) 1.690 1.102 53% 2.794 2.106 33% EBIT-Marge 10,1% 7,1% 3,0pp 8,7% 7,0% 1,7pp Finanzergebnis (TEUR) 84 405 -79% 235 908 -74% Ergebnis vor Steuern 1.774 1.507 18% 3.029 3.014 0% (TEUR) Konzernergebnis (TEUR) 1.404 1.097 28% 2.324 2.168 7% Gewinn/Aktie (EUR) 0,10 0,11 -9% 0,17 0,20 -15% Operativer Cash Flow 978 -642 n.a. 4.891 -2.748 n.a. (TEUR) Die SYZYGY Gruppe geht von einer Fortsetzung der starken Entwicklung für das zweite Halbjahr aus und bestätigt die Jahresprogose 2018. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine Steigerung der EBIT-Marge im oberen einstelligen Bereich erwartet. Der vollständige Halbjahresbericht ist ab 3. August 2018, unter http://ir.syzygy.de abrufbar. Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de 20.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706633 20.07.2018

