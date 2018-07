Wien (www.fondscheck.de) - Die Feri-Tochter Fereal gibt Änderungen in ihrem Vorstand bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Carsten Hermann habe die Verantwortung für das Investment Management und den Vertrieb der Fereal übernommen. Gemeinsam mit Andreas Schmidt-von Rhein bilde er das Vorstandsteam der Kapitalverwaltungsgesellschaft von Feri. Hermanns Vorgänger, Marcel Renné, wechsele zum zweiten Halbjahr in den Aufsichtsrat. Gleichzeitig sei Arnd Thorn aus dem Aufsichtsrat der Fereal ausgeschieden. In der Fereal würden Fondskonzepte für Sachwerte umgesetzt, insbesondere für Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. ...

