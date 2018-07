Eine digitale Galerie und interaktive Kampagnen verbreiten Kreativität



London (ots/PRNewswire) - Honor, eine angesagte, junge und innovative Online-Marke für Smartphones, startet heute im Rahmen der neuesten Kreativkampagne des Unternehmens, Honor Your Creation, eine Reihe weltweiter Partnerschaften mit aufstrebenden Nachwuchskünstlern. Clara Bacou, eine in Großbritannien ansässige Künstlerin aus dem Bereich der Digitaltechnik, wird als erste an der Zusammenarbeit teilnehmen.



"Honor hat von jeher durch Kreativität überzeugt und auf sämtlichen Gebieten Grenzen gesprengt, auch in Bezug auf Technologie und Design. Genau das ist es, was uns nach oben gebracht hat. Mit der Einführung von Farbelementen in die Welt der Smartphones haben wir einen neuen Trend gesetzt. So brachten wir zum Beispiel 2016 das Honor 8 in Sapphire Blue heraus, gefolgt vom Honor 9 in Glacier Grey in 2017. In diesem Jahr konnten wir die Welt mit dem Honor 10 überraschen, das seine Farbe unaufhörlich verändert. Wir werden unsere Leidenschaft für Farbe und Design weiter vorantreiben", so George Zhao, Präsident von Honor.



Clara Bacou, die auf Kreaturendesign und Charakteranimation mit Digitaltechniken wie 3D und AR spezialisiert ist, teilt Honors Liebe für Farben. Clara, die 2017 ihren Abschluss vom Central Saint Martins College of Art and Design erhielt, gilt als aufsteigender Stern in der unkonventionellen Kunstszene. "Ich liebe Honors Spiel mit Farben. Ich arbeite viel mit lebhaften Farben, die mir Energie geben! Es ist unglaublich aufregend für mich, gemeinsam mit Honor Farben zu erkunden und mich durch diese Partnerschaft mit der globalen Community zu vernetzen", erklärte Clara Bacou.



Honor ist dabei, eine digitale Galerie auf der Unternehmenswebseite einzurichten, um Clara dabei zu unterstützen, ihre unkonventionelle Kunst für Honor-Fans und ein weltweites Publikum zugänglich zu machen. Während der kommenden Wochen wird Honor ein interaktives Online-Quiz starten, um unter Einbindung von Claras Kreaturen mit Fans und Digital Natives zu interagieren.



In diesem Sommer arbeitete Honor mit BBC zusammen, um zu dokumentieren, inwiefern das Honor 10 Claras kreativen Fortschritt unterstützt. Auch Ollie Ali, ein talentierter Nachwuchsfotograf, wird in dem Video vorgestellt. Gemeinsam mit diesen Künstlern startet Honor eine Reihe interaktiver Kampagnen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen von Honor Global, um für Spaß und Kreativität zu sorgen.



Die interaktiven Kampagnen beginnen heute. Besuchen Sie Honor Globals Social-Media-Plattformen, um den Spaß mitzuerleben! Honors vollständiges Video mit Clara und Olli, kuratiert vom BBC, erscheint im August. Fans können hier einen ersten Eindruck gewinnen: https://www.facebook.com/honorglobal/videos/2101183156761740/. Freuen Sie sich auf mehr.



Informationen zu Honor



Honor ist eine führende Online-Marke für Smartphones. Die Marke wurde mit dem Slogan "For the Brave" (Für Mutige) ins Leben gerufen, um den Ansprüchen der Digital Natives gerecht zu werden. Die Produkte sind für das Internet optimiert, bieten ein überragendes Nutzererlebnis, regen zu Aktivitäten an, fördern Kreativität und unterstützen die junge Generation bei der Verwirklichung ihrer Träume. Auf diese Weise konnte sich Honor von der Konkurrenz abheben und den eigenen Mut unter Beweis stellen, die Dinge anders anzugehen und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um Kunden die neuesten Technologien und Innovationen verfügbar zu machen.



