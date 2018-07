- Termine vom 30. Juli bis 5. August - === M O N T A G, 30. Juli 2018 *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Erlangen *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juli *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juli *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q, Chicago *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli *** - DE/Stellenindex BA-X Juli *** - US/Präsident Trump, Treffen mit Italiens Ministerpräsident Conte, Washington D I E N S T A G, 31. Juli 2018 *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q, Seoul *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juni *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juli 06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H, London *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA und Fresenius Medical Care, Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H (10:00 PK), Mannheim *** 07:05 CH/CS Group, Ergebnis 2Q, Zürich 07:20 FR/EDF, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 2Q, Stuttgart *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:35 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 2Q, Wien 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H, Oberkirch *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1H, Baar *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 09:00 ES/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 AT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q, Kyoto *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 11:00 EU/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 IT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati *** 14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Mai *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts M I T T W O C H, 1. August 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juli *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:00 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q, Maintal *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q, Paris 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H, Heerlen 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 2Q, Würzburg 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H, Werdohl 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q, Quickborn 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H, Triest *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q, Overland Park *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Bauausgaben Juni *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1H, Martinsried 22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto 23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q, Saskatoon *** - DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 2Q, Wolfsburg *** - US/Kfz-Absatz Juli - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in der Schweiz geschlossen D O N N E R S T A G, 2. August 2018 *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK), München *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Essen 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H, Bad Neustadt/Saale *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q, Wien *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q, Metzingen *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Köln 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Dortmund 07:50 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H, Aßlar *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q, Unterföhring *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H, London 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q, Hamamatsu *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 2Q, Hannover *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 2Q, Midland *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation 13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q, New York 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 3Q *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juli F R E I T A G, 3. August 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Juli *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q, München 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1H, Linz *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H, Zürich 08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H, München *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H, Edinburgh *** 08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q, Toyota City 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H, Madrid *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli *** - DE/Audi AG, Ergebnis 1H, Ingolstadt - EU/Ratingüberprüfung für Albanien (S&P), Deutschland (Fitch), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Finnland (Fitch), Lettland (Moody's), Malta (Fitch), Tschechien (Fitch) S O N N T A G, 5. August 2018 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit CSU-Chef Seehofer, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Grünen-Chefin Baerbock, Berlin ===

