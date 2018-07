Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Zalando nach dem Einstieg des dänischen Bestseller-Konzerns bei einem deutschen Zalando-Konkurrenten auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Auch an Zalando halte Bestseller bereits 10 Prozent, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kolb geht davon aus, dass Bestseller sich die Unabhängigkeit seiner Vertriebspartner sichern wolle./ajx/la Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2018-07-20/14:38

ISIN: DE000ZAL1111