München (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) waren zuletzt auffällige Insiderverkäufe zu beobachten. Vorstand Dr. Marcus Goedsche hat am 18.07.2018 ein Paket von rund 6.900 Allgeier-Aktien zum Kurs von 32,4471 EUR, am 17.07. 8.134 Stück zum Kurs von 32,4801, am 16.07. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...