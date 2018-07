Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Analyst James Gordon verglich seine Schätzungen für den Pharmakonzern mit jenen des Marktes. Er sei in vielerlei Hinsicht gleichauf mit dem Konsens, glaube aber nach wie vor an ein besseres Ergebnis bei neuen Produkten, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/edh Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292