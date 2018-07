Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone vor Quartalszahlen von 255 auf 250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die schwache Entwicklung des Mobilfunkers in Spanien und Italien./ajx/edh Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BH4HKS39