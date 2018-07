Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Ein Tochterunternehmen von

Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder

"Weatherford") gab heute bekannt, dass es seinen gesamten

Eigentumsanteil an Sunita Hydrocolloids Pvt Ltd (SHPL) verkauft hat.

SHPL ist ein 2007 von Weatherford und seinen Joint-Venture-Partnern

gegründetes Gemeinschaftsunternehmen und ist ein führender Hersteller

und Lieferant von natürlichem und chemisch modifiziertem Guaran, das

als Geliermittel für Druckpumpen verwendet wird. Weatherford hat

seinen Anteil im Rahmen der Portfoliobereinigung für einen nicht

genannten Betrag an die Joint-Venture-Partner verkauft. Weatherford

wird den Erlös zum Schuldenabbau verwenden.



"Nach unseren erfolgreichen Ausstiegen aus dem Geschäftsbereich

Engineered Chemistry im Jahr 2014 und dem Druckpumpengeschäft im Jahr

2017 ist die Herstellung von Guaran kein Kernbereich des Unternehmens

mehr", sagte Mark A. McCollum, President und CEO von Weatherford.

"Wir blicken auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Sunita zurück,

einem zuverlässigen Lieferanten unseres Unternehmens von Produkten

höchster Qualität."



Diese Transaktion ist ein weiterer kleiner Schritt, um den

Shareholder Value von Weatherford zu maximieren, indem das Portfolio

des Unternehmens auf die Geschäfte ausgerichtet wird, die der

langfristigen Strategie am nächsten kommen, und um die Verschuldung

zu reduzieren.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

780 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

28.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auch auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/weatherford), Twitter

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), YouTube

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und Facebook

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) verbinden.



Informationen zu Sunita Hydrocolloids



Das Joint Venture Sunita Hydrocolloids Pvt Ltd (SHPL) mit

Weatherford International Ltd, USA, entstand im August 2007 als

Nachfolger des eigenständigen Unternehmens Sunita Minechem. SHPL ist

ein führender Hersteller und Lieferant von natürlichem und chemisch

modifiziertem Guaran mit zwei Produktionsstätten in Jodhpur, Indien.

SHPL produziert und exportiert native, modifizierte und chemisch

hergestellte Guaran-Produkte für die Bereiche Öl und Gas, Papier,

Lebensmittel, Körperpflege, Bergbau und Wasseraufbereitung.



Die US-Tochtergesellschaft Sunita Hydrocolloids Inc. (SHI) mit

Sitz in Houston wurde gegründet, um Kunden in den USA und den

angrenzenden Ländern einen einfachen Zugang zu natürlichen und

chemisch modifizierten Guaran-Produkten zu ermöglichen.



