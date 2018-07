Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Auf der heutigen Hauptversammlung wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt, so die Pyrolyx AG (ISIN DE000A2E4L42/ WKN A2E4L4) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Gewählt wurden als Aufsichtsratsmitglieder, Dr. Lars Franken, David Frederick Groves, David A. Steele, Michael Triguboff, Guido Veit und, anstelle des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Alexis Gurdjian, der jetzige Vorstandsvorsitzende Bernhard Meder. Die Hauptversammlung hat Herrn Meder aufschiebend bedingt auf die Niederlegung seines Vorstandsmandates in den Aufsichtsrat gewählt. ...

