Volkswagen hat nach Electrify America für die USA nun auch in Kanada eine Tochterfirma zum Aufbau von Ladeinfrastruktur gegründet. Die heißt sinnigerweise Electrify Canada und soll ein DC-Ladenetz im Land installieren, das auch High-Power-Charger umfasst. Das Ladennetz soll voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2019 in Betrieb gehen. Geplant sind zunächst 32 Ladesäulen in der Nähe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...